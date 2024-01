Três policiais são condenados na França por agressão a jovem negro em 2017

Três policiais foram condenados na França a penas de três a 12 meses de prisão condicional pela detenção violenta e agressão grave que provocou lesões retais em um jovem negro durante um procedimento de revista em 2017, um caso que comoveu o país.

Quase sete anos depois da agressão em Aulnay-sous-Bois, a noroeste de Paris, Théodore Luhaka, de 28 anos, apresenta sequelas irreversíveis por uma ferida no ânus provocada por um cassetete extensível.

Após nove horas de deliberação, Marc-Antoine Castelain, de 34 anos, foi considerado culpado pelo uso do cassetete com o qual feriu a vítima e condenado a 12 meses de prisão condicional, com proibição de exercer a profissão em via pública por cinco anos.