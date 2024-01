Tottenham empresta croata Perisic ao Hajduk Split, clube que o revelou

O jogador croata do Tottenham, Ivan Perisic, de 34 anos, foi emprestado até o final da temporada ao Hajduk Split, o clube em que foi revelado, anunciou nesta sexta-feira (19) o clube londrino.

"Chegamos a um acordo com o HNK Hajduk Split para o empréstimo de Ivan Perisic até o final da temporada", escreveu o Tottenham em um comunicado.

Com contrato com os Spurs até o final de junho, Perisic disputou os primeiros seis jogos do Tottenham nesta temporada, mas, em setembro, sofreu uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho.