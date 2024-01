Thierry Henry sonha com ouro olímpico e Mbappé em Paris-2024

As seleções masculinas de futebol nos Jogos Olímpicos são da categoria sub-23, com exceção de três integrantes, que podem ser mais velhos. Esse seria o caso de Mbappé, que atualmente tem 25 anos.

"Kylian tem um lugar especial em todos os lugares. Mas entre querer e poder há uma diferença. Não sei onde ele estará [no final da atual temporada], mas o clube terá algo a dizer", disse Henry sobre a possibilidade de Mbappé estar na sua lista para o torneio olímpico.

A seis meses dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, o técnico da seleção francesa do futebol masculino, Thierry Henry, afirmou em entrevista à AFP que é "normal" que a sua equipe pense na medalha de ouro e não escondeu que Kylian Mbappé seria uma forte arma para alcançá-la.

"Ainda não o contactei. Já falei com alguns jogadores, mas queria deixar passar as férias [de fim de ano] no caso de outros. Entrevistei várias pessoas, isso nos ajuda a avançar e ver o que podemos fazer", explicou.

Também surgiram rumores de que a opção de Antoine Griezmann também teria força, principalmente pela vontade do jogador de participar do evento.

"Sejamos sinceros, são os Jogos Olímpicos na França, é algo importante para todos. Se você conversar com qualquer jogador na França, eles vão lhe dizer que querem estar nos Jogos Olímpicos. Mas será que vão poder?", disse Henry ao ser questionado sobre o caso do jogador do Atlético de Madrid.

A França venceu o torneio olímpico de futebol masculino uma vez, em Los Angeles, em 1984, mas não chegou mais à final desde então. Nas últimas cinco edições, a medalha de ouro foi para uma seleção latino-americana: Argentina em 2004 e 2008, México em 2012 e Brasil em 2016 e 2020 - sendo esta última edição realizada em 2021 devido à pandemia de covid.