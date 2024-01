Tailândia descobre jazidas com 15 milhões de toneladas de lítio

As reservas de 14,8 milhões de toneladas de lítio estão espalhadas em duas jazidas na província de Phang Nga, no sul, disse o vice-porta-voz do governo, Rudklao Intawong Suwankiri, ao canal de televisão The Nation.

"Estamos tentando descobrir quanto dos recursos encontrados pode ser usado. Isso leva tempo", disse Rudklao.

O governo do primeiro-ministro Srettha Thavisin, que tomou posse em agosto, considera prioritário que o país se torne um centro regional de produção de carros elétricos, aproveitando a experiência do reino na indústria de automóveis a combustão.

