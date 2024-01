Sonda SLIM pousou na Lua, mas seus painéis não produzem energia, afirma agência espacial

A sonda japonesa SLIM pousou na Lua e estabeleceu comunicação com seus operadores na Terra, mas seus painéis solares pararam de gerar energia, informou a agência espacial japonesa JAXA neste sábado (20).

"SLIM pousou na Lua às 00h20", horário local de sábado (12h20 desta sexta-feira, no horário de Brasília) e "foi estabelecido contato" com ela após o pouso, mas as "células [de seus painéis] não geram energia", disse a JAXA em um comunicado.