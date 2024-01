Senegal e Cabo Verde garantem vagas nas oitavas da Copa Africana

O atual campeão Senegal e a surpreendente seleção de Cabo Verde se classificaram nesta sexta-feira (19) para as oitavas de final da Copa Africana de Nações (CAN), na Costa do Marfim, depois de vencerem seus respectivos jogos da segunda rodada da fase de grupos.

Os senegaleses fizeram um duelo empolgante contra Camarões, a quem derrotaram por 3 a 1 em Yamoussoukro.

Já haviam se passado 34 anos desde a última vez em que Senegal venceu Camarões na CAN, mas desta vez a seleção comandada por Aliou Cissé foi muito melhor que o adversário em campo e traduziu essa superioridade em gols, marcados por Ismaila Sarr (16 minutos), Habib Diallo (71') e Sadio Mané já nos acréscimos (90'+5).