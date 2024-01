Sabalenka atropela Tsurenko com duplo 6-0 e avança no Aberto da Austrália

A atual campeã, a bielorrussa Aryna Sabalenka, não tomou conhecimento da ucraniana Lesia Tsurenko, 28ª cabeça de chave, a quem derrotou com parciais de 6-0 e 6-0, para chegar à quarta rodada do Aberto da Austrália com apenas seis games perdidos nesta edição do torneio.

Segunda cabeça de chave, Sabalenka, que conquistou seu primeiro título de Grand Slam no ano passado em Melbourne, luta para se tornar a primeira mulher a manter o título desde que sua compatriota Victoria Azarenka o conquistou em 2013.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A bielorrussa se mostrou imparável desde o início contra a ucraniana, na Rod Laver Arena, e venceu em apenas 52 minutos.