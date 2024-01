Rússia é 'responsável' por escalada e bombardeios ucranianos em seu território, diz ministro francês

O ministro da Defesa da França, Sébastien Lecornu, disse, nesta sexta-feira (19), que a Rússia é "certamente responsável" pela "escalada" e os bombardeios ucranianos em seu território, em entrevista à emissora francesa LCI.

"Se há uma escalada, isto é condenável. Mas, com certeza, a Rússia é a responsável. Atenção para não fazer o agressor se passar por vítima", declarou Lecornu, perguntado sobre os recentes ataques ucranianos na Rússia, que estão cada vez mais frequentes.

"Todas as vítimas civis são um drama, inclusive as vítimas civis russas", destacou Lecornu. "Mas, depois de dizer isso, a Ucrânia atua no âmbito de sua legítima defesa", acrescentou.