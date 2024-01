Rebeldes huthis reivindicam ataque a navio dos EUA no Iêmen

Os rebeldes huthis do Iêmen assumiram, nesta sexta-feira (19), a responsabilidade por um ataque a um navio americano que passava pelo Golfo de Áden, localizado às portas do Mar Vermelho.

O grupo, apoiado pelo Irã, lançou vários ataques a navios supostamente vinculados a Israel em resposta à guerra de Gaza, o que levou os Estados Unidos e outros aliados a bombardearem as suas posições no Iêmen.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os huthis indicaram que as suas forças navais "realizaram uma operação contra um navio americano, o 'Chem Ranger', no Golfo de Áden com vários mísseis navais, dos quais vários atingiram o seu alvo", segundo um comunicado.