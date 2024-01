Promessas do futebol sul-americano lutam por duas vagas nos Jogos de Paris-2024

Com Brasil, Argentina e o Uruguai do técnico Marcelo Bielsa como principais candidatos, a América do Sul coloca em disputa duas vagas no futebol dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 a partir deste sábado (20), na Venezuela. A anfitriã 'Vinotinto' enfrentará a Bolívia na jornada de abertura das Eliminatórias Olímpicas Sul-Americanas, pelo Grupo A, às 20h (horário de Brasília). A partida entre Equador e Colômbia, na mesma chave, inaugura este torneio sub-23 às 17h (de Brasília). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os jogos serão disputados no estádio Brígido Iriarte, em Caracas.

Vencedor do ouro olímpico no Rio-2016 e Tóquio-2020, o Brasil só vai iniciar sua luta pela vaga em Paris-2024 na terça-feira contra a Bolívia, ou seja, não vai jogar na rodada de abertura. A seleção brasileira é a grande favorita do Grupo A, liderada por Endrick, craque do Palmeiras que jogará no Real Madrid na próxima temporada, e John Kennedy, um dos destaques do Fluminense, campeão da Copa Libertadores. São talentos de alto nível apesar das dificuldades que advêm do fato do Pré-Olímpico ser disputado fora das datas Fifa, o que desobriga os clubes de cederem jogadores às seleções nacionais. O técnico Ramon Menezes manifestou "uma confiança muito grande" no seu elenco. "Eles são o futuro do futebol brasileiro (...). É uma geração muito talentosa, mas tem que provar", comentou em coletiva de imprensa, no momento em que a seleção principal enfrenta dificuldades nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o que custou o cargo de Fernando Diniz, substituído por Dorival Júnior.

O Brasil apresenta jogadores que conquistaram recentemente a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 sob o comando do próprio Ramon Menezes. O goleiro Mycael (Athletico-PR), o lateral-esquerdo Patryck (São Paulo), os meias Gabriel Pirani (DC United) e Guilherme Biro (Corinthians) e o atacante Marquinhos (Nantes) estão entre os que seguem na equipe. A Venezuela, por sua vez, espera ser notada em casa. Comandados pelo mexicano Ricardo Valiño, os venezuelanos confiam em promessas como o artilheiro Kevin Kelsy (Shakhtar Donetsk) e o meia David Martínez (Monagas). No entanto, terão adversários fortes: a Colômbia, com Óscar Cortés (Lens), e o Equador, com Justin Cuero (FK Orenburg), possuem jogadores que tiveram um desempenho brilhante no Mundial Sub-20 do ano passado.

Os dois melhores de cada um dos dois grupos do primeiro turno avançarão para a fase final, um quadrangular que de 5 a 11 de fevereiro decidirá as vagas olímpicas em jogo.