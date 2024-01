Príncipe Harry desiste de processo por difamação contra Mail on Sunday

O príncipe Harry desistiu de seguir com o processo por difamação contra o tabloide britânico Mail on Sunday pela publicação de um artigo sobre sua proteção policial quando visita o Reino Unido, informou nesta sexta-feira (19) o jornal Daily Mail, do mesmo grupo.

O artigo, veiculado em fevereiro de 2022, acusava, de forma equivocada - segundo a defesa -, Harry de ter "mentido" e "tentado manter em segredo" o seu recurso contra o governo para tentar obter proteção policial em suas visitas ao Reino Unido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O filho mais novo do rei Charles III, que tem inúmeros processos contra a mídia sensacionalista britânica, apresentou uma ação que teria permitido solucionar o caso sem ir a julgamento. Entretanto, os tribunais a rejeitaram em dezembro, estabelecendo que o príncipe deveria pagar 48 mil libras (quase 300 mil reais na cotação atual) ao editor do jornal.