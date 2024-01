PF anuncia prisão de outro suspeito do assassinato de Dom Phillips e Bruno Pereira

A Polícia Federal anunciou nesta quinta-feira (18) a prisão de um homem acusado de ser "informante e aliado" do suposto mentor do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia, em 2022.

Phillips, 57, e Pereira, 41, desapareceram em 5 de junho de 2022, no Vale do Javari, reserva indígena localizada no norte do país, perto das fronteiras com Colômbia e Peru.

As autoridades não revelaram a identidade do preso, mas, segundo a imprensa, trata-se do pescador ilegal Janio Freitas de Souza, suspeito de ser o braço direito de Ruben Dario da Silva Villar, conhecido como "Colômbia" e identificado nas investigações policiais como autor intelectual do crime.