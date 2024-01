Petróleo recua diante da ameaça relativa dos rebeldes huthis

Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira (19), enquanto o mercado colocava em perspectiva o alcance dos ataques dos rebeldes huthis do Iêmen no Mar Vermelho, e o equilíbrio entre a oferta e a demanda continua levantando dúvidas.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa, para entrega em março, caiu 0,68% e fechou em 78,56 dólares.

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em fevereiro, perdeu 0,90%, para 73,41 dólares.