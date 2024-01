O Hamas afirmou nesta sexta-feira(19) que os intensos bombardeios do Exército israelense e os combates na zona de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, deixaram quase 150 mortos nas últimas 24 horas.

GENEBRA:

Quase 20.000 bebês nasceram em meio ao 'inferno' da guerra em Gaza, indica ONU

A Organização das Nações Unidas (ONU) denunciou, nesta sexta-feira (19), o nascimento de milhares de bebês em condições "inconcebíveis" em Gaza desde o começo da guerra, há mais de três meses.



=== JAPÃO LUA ===

TÓQUIO:

Japão tenta chegar à Lua com seu módulo Moon Sniper

O módulo Moon Sniper do Japão iniciará na meia-noite de sexta-feira para sábado (20) a sua tentativa de chegar à Lua, que, se for bem-sucedida, colocaria o arquipélago asiático no seleto grupo de países a conseguir um pouso controlado no satélite da Terra.



TÓQUIO:

Sonda inspirada em robô de brinquedo: uma peça essencial na missão lunar japonesa

O módulo espacial Moon Sniper do Japão, que está previso para pousar na Lua a partir da meia-noite de sexta-feira para sábado (20), contém um pequeno robô esférico que lembra os androides de Star Wars, se desdobra como um brinquedo transformável e se move como uma tartaruga marinha.



=== ELEIÇÕES 2024 ===

PARIS:

Metade do planeta terá eleições em 2024

Cerca de metade da população mundial, 49% segundo cálculos da AFP, terá eleições em 2024.



PARIS:

Desinformação e eleições, uma combinação arriscada em 2024

O espectro da desinformação nunca pairou tão intensamente sobre o mundo como em 2024, com a inquietante chegada da Inteligência Artificial (IA).



=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BUENOS AIRES:

Parentes de "Fito", chefe do narcotráfico no Equador, são presos e deportados da Argentina

A esposa e os filhos do traficante equatoriano Adolfo Macías, conhecido como "Fito", que escapou recentemente de uma prisão em Guayaquil, foram detidos no centro da Argentina e expulsos do país, informaram as autoridades nesta sexta-feira.



WASHINGTON:

Biden, o "anti-Trump": uma estratégia com futuro?

A estratégia do presidente americano, Joe Biden, para se eleger a um segundo mandato parece concentrada em ser um contraponto de seu antecessor, Donald Trump, mas será suficiente para se manter na Casa Branca após as presidenciais de novembro?



MONTEVIDÉU:

Ex-banqueiro uruguaio, Juan Peirano Basso, é preso a pedido do Paraguai

O ex-banqueiro uruguaio Juan Peirano Basso foi preso na quinta-feira (18) no Uruguai, que atendeu ao pedido de prisão internacional feito pelo Paraguai, informaram fontes judiciais.



BUENOS AIRES:

Quando o valor do sorvete é notícia: argentinos "atordoados" entre debates e preços

"Todos estão piores", diz a manchete de um noticiário. "Comprar sorvete, um luxo", diz outro canal. Os argentinos vivem dias de "terror" devido à disparada dos preços, enquanto o Congresso discute dois gigantescos pacotes de reformas que os deixam "atordoados".

(Argentina governo inflação PIB consumo, a ser transmitida)



WASHINGTON:

Nos EUA, democratas defendem pequenos empresários cubanos, 'salva-vidas' do povo

Os pequenos empresários cubanos são "salva-vidas" que mantêm o povo "à tona" em uma situação econômica desesperadora, disse um alto funcionário americano no Congresso, sem conseguir convencer os republicanos, temerosos de que sejam "ligados" ao "regime castrista".



MONTEVIDÉU:

Capital do Uruguai comemora 300 anos em meio a polêmica

Montevidéu, capital mais meridional do continente americano, inicia neste fim de semana a comemoração de seu 300º aniversário com grande alarde, mas em meio a polêmica sobre a possível instrumentalização política de sua verdadeira data de fundação.



-- EUROPA

MADRI:

Partido espanhol Podemos luta para sobreviver dez anos depois de sua criação

Uma década depois de sua fundação, o partido espanhol Podemos, de extrema esquerda, atravessa uma crise profunda, dizimado pelas divisões internas e os maus resultados eleitorais, a poucos meses de eleições europeias decisivas para seu futuro.

Por Valentin BONTEMPS





-- ORIENTE MÉDIO

SANÁ:

Rebeldes huthis reivindicam ataque a navio dos EUA no Iêmen

Os rebeldes huthis do Iêmen assumiram, nesta sexta-feira (19), a responsabilidade por um ataque a um navio americano que passava pelo Golfo de Áden, localizado às portas do Mar Vermelho.



-- ÁSIA

SEUL:

Coreia do Norte diz ter testado 'sistema de armamento nuclear submarino'

A Coreia do Norte informou, nesta sexta-feira (19), que testou um "sistema de armamento nucleares submarino" em resposta aos exercícios navais conjuntos de Washington, Seul e Tóquio, envolvendo um porta-aviões nuclear americano.



SEUL:

Coreia do Norte está se preparando para a guerra?

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, declarou o Sul como seu "principal inimigo", dissolveu as agências de cooperação e reunificação da península e ameaçou iniciar uma guerra, se violarem "nem que seja 0,001 milímetro" de seu território.



ISLAMABAD:

Bombardeios entre Irã e Paquistão agravam tensões em uma região desestabilizada

Os bombardeios iranianos no Paquistão e a resposta paquistanesa em solo iraniano contra redutos de grupos insurgentes esta semana criaram um novo foco de tensão em uma região que já está em brasa, dizem analistas.



=== ECONOMIA ===

MADRI:

Turismo mundial vai recuperar nível pré-pandemia, diz agência da ONU

O turismo mundial vai recuperar este ano seu nível anterior à pandemia da covid-19, depois de um bom 2023 para o setor em praticamente todas as regiões, incluindo o continente americano, anunciou a agência da ONU especializada nesse setor.



BUENOS AIRES:

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MONTREAL:

Além dos algoritmos: Sandra Rodríguez, artista que mistura arte e IA

Desmistificar a inteligência artificial (IA) desviando seu uso é a missão que Sandra Rodríguez, pesquisadora e artista canadense, conseguiu fazer com que o público mergulhasse em suas obras para conscientizar sobre o poder desta nova tecnologia.



=== ESPORTE ===

-- TÊNIS

- Acompanhamento do Aberto da Austrália

-- FUTEBOL

- Acompanhamento dos campeonatos europeus

