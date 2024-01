Partido espanhol Podemos luta para sobreviver dez anos após sua criação

Uma década depois de sua fundação, o partido espanhol Podemos, de extrema esquerda, atravessa uma profunda crise, dizimado pelas divisões internas e os maus resultados eleitorais, a poucos meses de eleições europeias decisivas para seu futuro. Lançado em 2014 com a promessa de "chutar o tabuleiro político", o partido, herdeiro do movimento anti-austeridade dos Indignados, hoje luta por sua sobrevivência diante do rival, Sumar, a plataforma de extrema esquerda da ministra do Trabalho, Yolanda Díaz. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Os últimos meses não foram fáceis", reconheceu, na quarta-feira (18), a chefe da fileiras do Podemos, Ione Belarra, em um vídeo publicado por ocasião do aniversário do partido.

"O Podemos está em um momento crítico após dez anos muito intensos", disse, em uma avaliação mais severa, Juan Carlos Monedero, cofundador do partido. O Podemos tem cinco deputados (em um Congresso de 350), eleitos em julho, quando disputaram dentro da plataforma Sumar. Depois de ter ocupado, inclusive, uma das vice-presidências do Executivo, não tem mais ministros no novo governo do socialista Pedro Sánchez e recentemente abandonou o grupo do Sumar no Parlamento, em meio a uma guerra total com Yolanda Díaz. O partido, que teve apenas 2,7% das intenções de voto na última pesquisa do instituto público CIS, "está perdendo força" e corre o risco de se tornar "um partido irrelevante, sem visibilidade", avaliou, em declarações à AFP, Paloma Román, cientista política da Universidade Complutense de Madri.

A situação é radicalmente diferente de quando surgiu o Podemos, fundado em 17 de janeiro de 2014 por um grupo de professores de ciência política, entre eles Pablo Iglesias, figura carismática, mas divisiva até deixar a vida política, em 2021. Cinco meses após sua criação, o partido conseguiu cinco assentos nas eleições europeias. A ascensão foi confirmada com os 69 deputados que elegeu nas legislativas do final de 2015, quando o bipartidarismo dominante na Espanha por quatro décadas chegou ao fim. O partido "cresceu muito rápido" até se tornar "a terceira força política" na Espanha, lembra Román. Em 2020, o socialista Pedro Sánchez se viu forçado a incluí-lo em uma coalizão de governo e lhe deu cinco ministérios.

No governo, o Podemos conseguiu aprovar várias medidas populares, como um forte aumento do salário mínimo, uma reforma do mercado de trabalho e uma ampliação da licença paternidade, mas também outras muito polêmicas, que geraram muitas críticas e desgaste, como a lei sobre a violência sexual. Esta última, impulsionada pela então ministra da Igualdade, Irene Montero, companheira de Pablo Iglesias, teve o efeito perverso de reduzir as penas de centenas de agressores. Frente à sua queda de popularidade, o Podemos denuncia "ataques" constantes de parte do "poder midiático, político e judicial", uma linha de defesa carente de autocrítica, segundo analistas, que veem uma responsabilidade da direção do partido.