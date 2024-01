Para além dos algoritmos, a artista Sandra Rodríguez combina arte e IA

Desmistificar a inteligência artificial (IA) burlando suas ferramentas é a missão que Sandra Rodríguez, pesquisadora e artista canadense, se propôs realizar. Com suas obras, ela envolve o público, a fim de sensibilizá-los sobre o poder dessa nova tecnologia.

Na escuridão, os visitantes interagem com as paredes ao redor. Ao se aproximarem, uma IA treinada com base em milhões de buscas de imagens eróticas da internet gera um mosaico de vídeos pornográficos, que se transforma em formas abstratas.

As peles são "uniformemente claras" e "lisas", refletindo "o que a IA vê com mais frequência nos vídeos pornográficos atuais", explica. A pesquisadora criou um sistema que utiliza vários algoritmos generativos, que produzem imagens a partir de textos - como o software de IA Stable Diffusion.