Paquistão convoca conselho de segurança após hostilidades com Irã

O primeiro-ministro do Paquistão dirigirá nesta sexta-feira(19) um conselho de segurança do qual participarão o chefe do Exército e o diretor de Inteligência militar, uma reunião de emergência convocada após bombardeios entre Islamabad e Teerã esta semana.

O chefe do governo interino do Paquistão, Anwar ul Haq Kakar, "convocou uma reunião do Conselho de Segurança Nacional, que ocorrerá hoje (sexta-feira)", indicou à AFP um porta-voz de seu gabinete.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Paquistão, o único país muçulmano que possui armas nucleares, bombardeou na quinta-feira o que chamou de "esconderijos terroristas" no Irã, dois dias depois de a República Islâmica lançar um ataque em seu território.