Novos ataques israelenses deixam mais de 70 mortos em Gaza

Mais de 70 pessoas morreram nesta sexta-feira (19) em novos bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, segundo o Hamas, que trava duros combates contra as tropas de Israel no sul do território, governado pelo movimento islamista. Testemunhas relataram a ocorrência de disparos e bombardeios em Khan Yunis, principal cidade do sul do território palestino, que agora é o epicentro da batalha e onde Israel afirma que os dirigentes do Hamas, que governa Gaza desde 2007, estão escondidos. O Crescente Vermelho informou sobre "intensos" disparos de artilharia nas imediações do hospital Al Amal.

À tarde, o Ministério da Saúde de Gaza afirmou que 77 pessoas morreram nos últimos bombardeios israelenses lançados contra o devastado território de 362 km², onde cerca de 85% de seus 2,4 milhões de habitantes viram-se obrigados a deixar suas casas, segundo a ONU. O Exército israelense indicou em um comunicado que "as forças aéreas e terrestres mataram vários terroristas" no norte. O Hamas, por sua vez, reportou combates no campo de refugiados de Jabaliya e na Cidade de Gaza. A guerra eclodiu após o ataque brutal do movimento islamista palestino em 7 de outubro, que deixou cerca de 1.140 mortos em Israel, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais. Além disso, cerca de 250 pessoas foram sequestradas durante o ataque. Segundo Israel, 132 continuam retidas em Gaza e 27 estariam mortas. Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, classificado como "organização terrorista" por Estados Unidos e União Europeia, e lançou uma operação aérea e terrestre em Gaza que deixou 24.762 mortos, a maioria mulheres e menores de idade, segundo o movimento islamista. O Exército israelense anunciou hoje que 194 soldados morreram em Gaza até agora.

Israel também mantém desde 9 de outubro um "cerco total" ao território palestino, impedindo a entrada praticamente total de água, alimentos, medicamentos e combustível.

Nesta sexta-feira, as comunicações começavam a ser restabelecidas de maneira gradual "em diversos setores da Faixa de Gaza", informou a operadora palestina Paltel. O diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentou as "condições de vida desumanas" em Gaza. Segundo o Fundo da ONU para a Infância, o Unicef, quase 20.000 bebês nasceram no "inferno" da guerra, em condições "inconcebíveis", desde que começou o conflito.