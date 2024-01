Nos EUA, democratas defendem pequenos empresários cubanos, 'salva-vidas' do povo

Os pequenos empresários cubanos são "salva-vidas" que mantêm o povo "à tona" em uma situação econômica desesperadora, disse um alto funcionário americano no Congresso, sem conseguir convencer os republicanos, temerosos de que sejam "ligados" ao "regime castrista".

"Está emergindo uma classe de líderes empresariais independentes", acrescentou.

Como o governo do presidente democrata Joe Biden sabe que não é "uma fachada"?, perguntou-lhe a congressista republicana María Elvira Salazar durante uma sessão da subcomissão para América Latina e Caribe da Câmara de Representantes sobre o "mito" dos novos empresários cubanos.

"Nossa avaliação é que há uma variedade de atores que trabalham na economia cubana (...). Não acreditamos que se trate de absolutos: de que a economia cubana seja completamente livre e independente, ou esteja 100% dominada pelo governo de Cuba e seus comparsas", respondeu Jacobstein.

Com base em conversas que diz ter tido com muitos pequenos empresários, define-os como "pessoas que estão o mais afastadas possível do regime cubano", que "sofrem de má gestão econômica" e tomam decisões "muito difíceis".

Por ser "mais ágil e eficiente que o governo, o setor privado atualmente é um salva-vidas para o povo cubano, sem o qual não poderia sobreviver", acrescentou.

Salazar afirma, no entanto, ter informações de Cuba, segundo as quais "aqueles que tiveram o caminho fácil para abrir um negócio (...) são os filhos dos opressores, ou os próprios opressores".