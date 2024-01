Módulo Moon Sniper 'aparentemente pousou na Lua', diz agência japonesa

A sonda japonesa enviada à Lua "aparentemente pousou" no satélite natural da Terra nas primeiras horas de sábado, no horário do Japão (tarde de sexta-feira no Brasil), informou a agência espacial japonesa (JAXA, na sigla em inglês).

"Nas telas vemos que [a sonda] SLIM pousou na Lua. Estamos verificando isso", afirmou um funcionário da Jaxa em uma transmissão ao vivo.