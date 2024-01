Lyon sofre mas vence modesto Bergerac e vai às oitavas da Copa da França

O Lyon abriu os 16-avos de final da Copa da França com uma vitória sofrida diante do modesto Bergerac, da quarta divisão, nesta sexta-feira (19), em partida disputada em Limoges, e se garantiu na próxima fase do torneio.

Foi um resultado apertado, principalmente levando em conta a diferença de divisões entre os dois adversários, mas foi o suficiente para os lioneses atingirem o seu objetivo.

O jovem ponta belga Malick Fofana colocou o Lyon em vantagem aos 37 minutos, mas Romain Escarpit empatou para o Bergerac pouco antes do intervalo (45'+1).