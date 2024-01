Lesionado, Salah vai desfalcar o Egito nos próximos dois jogos

O astro da seleção egípcia e do Liverpool Mohamed Salah, lesionado na quinta-feira, vai perder os próximos dois jogos da sua equipe na Copa Africana de Nações (CAN), realizada na Costa do Marfim, informou a Federação Egípcia nesta sexta-feira (19).

Salah sofreu uma lesão em um tendão da perna esquerda na partida contra Gana (2-2) e, por isso, será desfalque no último jogo de sua seleção no grupo B, contra Cabo Verde. Ele também poderá perder uma eventual partida das oitavas de final, se os 'Faraós' se classificarem para essa fase.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Copa Africana é uma das pendências na carreira de Salah. Ele perdeu duas finais com a camisa do Egito: em 2017 contra Camarões e em 2022 diante do Senegal.