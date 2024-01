Justiça do Uruguai liberta ex-banqueiro que teve extradição pedida pelo Paraguai

A Justiça do Uruguai libertou nesta sexta-feira (19) com medidas cautelares o ex-banqueiro Juan Peirano Basso, preso na véspera devido a um mandado de prisão internacional com fins de extradição emitido pelo Paraguai, onde ele é acusado de fraudes milionárias.

Basso é procurado no Paraguai pela quebra do Banco Alemán e pelo desvio de recursos de cotistas do Fundo Mútuo Banalemán. No entanto, sua eventual extradição não poderá ser concretizada enquanto ele tiver uma causa aberta no Uruguai, explicou Rodríguez.

