Israel intensifica ataques a palestinos na Cisjordânia e amplia conflito para além de Gaza

A Cisjordânia, ocupada por Israel, tornou-se uma frente cada vez mais mortal em um conflito no Oriente Médio que se estendeu para além da guerra em Gaza, com ataques israelenses quase diários a aldeias e cidades palestinas que, segundo Israel, visam desenraizar a crescente atividade militante e prevenir novas ataques.

Na manhã desta sexta-feira, 19, as forças de segurança israelenses encerraram uma operação de dois dias em Tulkarem, uma cidade da Cisjordânia situada ao lado do muro que separa as comunidades palestinas, de um lado, Israel, do outro, e que não é conhecida como foco de militância nos últimos anos, deixando pelo menos oito palestinos mortos.

Os ataques, que duraram mais de 35 horas, ocorreram na cidade e nos seus dois campos de refugiados, Tulkarem e Nour Shams, onde os residentes afirmaram que as forças israelenses destruíram casas e danificaram a infraestrutura, incluindo estradas. Os militares israelenses disseram ter descoberto explosivos, armas e uma fábrica de bombas.