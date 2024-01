Irlanda leva lei britânica de 'reconciliação' ao TEDH

A Irlanda recorreu no Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) à lei britânica de 2023 sobre "reconciliação", ao denunciar a imunidade penal que concede aos autores de crimes durante o conflito na Irlanda do Norte.

Esta lei busca, entre outros objetivos, promover "a reconciliação e a recuperação de informação limitando as investigações criminais (e) os processos judiciais", segundo a apresentação desta legislação no site do Parlamento britânico.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a elaboração da lei, as famílias das vítimas, o Conselho Europeu e o ex-primeiro-ministro irlandês Micheál Martin, atual chanceler da Irlanda, expressaram suas críticas.