Incêndio em escola deixa 13 mortos na China, segundo agência estatal

As chamas mataram 13 pessoas e causaram ferimentos em outra, reportou a Xinhua.

Os bombeiros locais receberam o aviso de um incêndio na escola Yingcai do vilarejo de Yanshanpu às 23h00 de sexta-feira (12h00 em Brasília), segundo a mídia oficial.

Um incêndio no dormitório de uma escola deixou 13 mortos na província de Henan, no centro da China, assinalou neste sábado (20, noite de sexta-feira em Brasília) a agência oficial de notícias Xinhua.

"As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local e as chamas foram apagadas às 23h38 [locais]", afirmou a agência.

O sobrevivente do incêndio "encontra-se atualmente recebendo tratamento no hospital e está em condição estável", acrescentou.

As autoridades locais estão investigando a origem do incêndio, de acordo com a Xinhua.

Os incêndios fatais são comuns na China devido aos baixos padrões de segurança e à aplicação flexível da normativa.

Em novembro, 26 pessoas morreram e dezenas foram hospitalizadas por um incêndio nos escritórios de uma empresa de carvão na província de Shanxi, no norte do país.

Em abril, o fogo matou 29 pessoas em um hospital de Pequim, onde alguns se salvaram das chamas saltando pelas janelas.