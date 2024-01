Gauff atropela Alycia Parks e vai às oitavas do Aberto da Austrália; Bia Haddad é eliminada

A americana Coco Gauff, campeã do WTA Open de seu país, se consolidou como uma das favoritas e se classificou nesta sexta-feira (19) para as oitavas de final do Aberto da Austrália ao vencer com facilidade sua compatriota Alycia Parks com parciais de 6-0 e 6-2.

A número quatro do mundo ainda não perdeu nenhum set no Grand Slam que abre a temporada e parece em plenas condições de fazer uma ótima campanha em Melbourne, onde nunca passou da quarta rodada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Estou muito feliz com a forma como joguei hoje", disse Gauff, que destacou sua devolução de saque e agressividade. "O placar diz outra coisa, mas ela é uma jogadora difícil e bate a bola com muita força", disse a vencedora da partida sobre Parks.