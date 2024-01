Ex-primeira-dama de Honduras diz que marido, acusado de narcotráfico nos EUA, está 'indefeso'

A esposa do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, que vai enfrentar, em 5 de fevereiro, um julgamento em Nova York, acusado de narcotráfico, denunciou, nesta sexta-feira (19), que sua família tem recebido "ameaças de morte" e que seu marido está "indefeso".

"Tenho medo de que algo possa acontecer ao meu esposo, que está em uma prisão estrangeira. Ele está entre a indefensibilidade e as ameaças de morte à nossa família", denunciou Ana García, ao lado das filhas, Daniela e Isabela, ao ler uma declaração à imprensa em sua residência em Tegucigalpa.

García assegurou que seu marido denunciou esta situação em uma audiência preparatória do julgamento na quinta-feira em Nova York. Ele pediu ao juiz a troca do advogado Raymond Colon, que esteve "doente" e descumpriu compromissos relacionados com a defesa.