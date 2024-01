EUA lançam três novos ataques contra rebeldes huthis do Iêmen

Os huthis começaram os ataques navais no Mar Vermelho em novembro, argumentando que seu objetivo eram as embarcações "vinculadas a Israel" em apoio aos palestinos em Gaza. Depois, também declararam como "alvos legítimos" os interesses americanos e britânicos.

Washington busca reduzir as capacidades militares dos huthis apoiados pelo Irã, mas após uma semana de ataques, os rebeldes puderam continuar com sua ofensiva contra os navios mercantes, e prometeram que esses seguirão sendo seu alvo.

O Exército americano lançou, nesta sexta-feira (19), uma nova série de ataques contra os rebeldes huthis do Iêmen, visando a lançadores de mísseis que se preparavam para atacar navios no Mar Vermelho, informou a Casa Branca.

"As forças americanas realizaram com sucesso nesta manhã três ataques de autodefesa contra alvos huthis no Iêmen", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

"Essas ações (...) ajudam a tornar mais seguras as águas internacionais para os navios de guerra e para os mercantes", acrescentou.

A campanha aérea contra os huthis começou na semana passada com ataques americanos e britânicos a cerca de 30 locais no Iêmen. Posteriormente, os Estados Unidos atacaram um radar huthi em uma manobra descrita como "ação de acompanhamento" aos ataques anteriores.

Os ataques reiterados dos huthis obrigaram empresas de navegação a evitar essa passagem-chave para o comércio internacional, o que gera temores de aumento de preços e problemas de abastecimento.