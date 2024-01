EUA lança novos ataques contra rebeldes huthis do Iêmen

O Exército americano lançou nesta sexta-feira (19) uma nova série de ataques contra os rebeldes huthis do Iêmen, visando a lançadores de mísseis que se preparavam para atacar navios no Mar Vermelho, informou a Casa Branca.

"As forças americanas realizaram com sucesso nesta manhã três ataques de autodefesa contra alvos huthis no Iêmen", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

Os rebeldes iemenitas, que dizem tornar alvos navios "vinculados a Israel", em sinal de solidariedade aos palestinos em Gaza, haviam reivindicado anteriormente a autoria de novos ataques contra um navio mercante americano no Golfo de Áden.