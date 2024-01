EUA: Israel permitirá envio de farinha a Gaza através de porto

Washington vem apoiando a ofensiva de Israel contra Gaza desde os ataques do Hamas, e pediu aos israelenses que permitam a entrada de mais ajuda para os civis palestinos. Três agências da ONU pressionaram nesta semana pela abertura de Ashdod.

A abertura do porto de Ashdod reduziria o tempo necessário para transportar alimentos aos moradores de Gaza a partir do norte, explicou à AFP no começo do mês a diretora regional do Programa Mundial de Alimentos para o Oriente Médio, Corinne Fleischer. Atualmente, a entrega de ajuda à Faixa de Gaza pode ser feita apenas através de duas passagens fronteiriças: Rafah, na fronteira com o Egito, e Kerem Shalom, no sul de Israel.

