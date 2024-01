EUA devolvem obras roubadas por nazistas avaliadas em US$ 2,5 milhões

Autoridades dos Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira que dois desenhos roubados pelo regime nazista e que acabaram expostos em museus americanos serão devolvidos a familiares de Fritz Grunbaum, um judeu austríaco artista de cabaré que morreu no Holocausto.

A nova devolução é anunciada após o retorno, no ano passado, de sete obras de arte roubadas de Grunbaum em 1938, vendidas pelos nazistas para financiar sua máquina de guerra.

O Museu de Arte Allen da Universidade Oberlin detinha a obra "Girl with Black Hair", avaliada em cerca de US$ 1,5 milhão, enquanto "Portrait of a Man" permanecia na coleção do Museu de Arte Carnegie e está avaliada em cerca de US$ 1 milhão. Ambos os desenhos são do artista expressionista austríaco Egon Schiele.