Espanha recebeu número recorde de turistas estrangeiros em 2023

Esse número é "19% superior ao do ano passado, 2022, e, pela primeira vez, já superamos em 1% os dados de 2019", último ano antes da pandemia da covid-19 e data do recorde anterior, com 83,7 milhões de viajantes estrangeiros, acrescentou.

A Espanha recebeu mais de 84 milhões de turistas estrangeiros em 2023, um número recorde, de acordo com o ministro do Turismo, Jordi Hereu, que disse, nesta sexta-feira (19), esperar um novo aumento do número de visitantes e das entradas turísticas este ano.

Isso permitiu à Espanha, segundo destino turístico mundial atrás da França, arrecadar 108 bilhões de euros (117,5 bilhões de dólares ou 578 bilhões de reais), 17% a mais que em 2019.

"O gasto é um elemento fundamental e será cada vez mais importante" na "estratégia" da Espanha, acrescentou o ministro, lembrando que o objetivo do país é elevar a qualidade de seu setor turístico.

Jordi Hereu também se mostrou otimista para 2024.

Apenas no primeiro trimestre, o ministro disse esperar 23,2 milhões de visitantes estrangeiros, 11% a mais que nos três primeiros meses de 2023, e 30 bilhões de euros (32,6 bilhões de dólares ou 160 bilhões de reais) de receita no setor, 11% a mais que no mesmo período do ano anterior.

Em um relatório publicado na quarta-feira, a patronal turística espanhola Exceltur calcula que o setor em seu conjunto (nacional e internacional) gerou no ano passado receitas de 187 bilhões de euros (203,5 bilhões de dólares ou 1,1 trilhão de reais), equivalentes a 12,8% do PIB espanhol.

Segundo a Exceltur, esse impulso beneficiou o conjunto do país e, em particular, as regiões litorâneas como Baleares (+26%), Canárias (+23%), Catalunha (+17%) e País Basco (+21%).