Emprego oferece R$ 6,3 mil por mês para quem se vestir de macaco e for alimentado por turistas

Vaga de emprego oferece salário de R$ 6,8 mil para quem aceitar se vestir de macaco e for alimentado por turistas



Para concorrer a vaga, não é necessário nenhuma experiência, é preciso apenas conhecer e gostar da lenda do Rei Macaco, e, claro, ter bastante espaço no estômago para ser alimentado pelos turistas. Os lanches vão desde macarrão instantâneo até maçãs e bananas.

As atividades do emprego não são muitas, o funcionário precisa ficar parado, com a fantasia do macaco, dentro de uma caverna na base da montanha, ser alimentado e interagir com o público.

As habilidades necessárias, de acordo com a descrição da vaga são: talento básico para atuar, e ser animado e acessível para interagir com os visitantes.

Dois profissionais já foram contratados para o emprego, restando apenas uma vaga para interpretar o personagem, segundo informações do portal CNN.

Para quem ainda tem preocupações com as condições de trabalho no local, o gerente local garante conforto e informou que foi instalado recentemente um aquecedor dentro da caverna para deixar os atores "quentinhos durante o trabalho".



O que é o Rei Macaco?

O rei macaco é uma figura muito adorada do folclore chinês, com seus poderes e habilidades nas artes marciais, foi um personagem que divertiu e alimentou o imaginário de muitas crianças, e inspirou filmes, séries de televisão e livros no país.