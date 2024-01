Donnarumma e Ugarte desfalcam PSG contra o Orleans na Copa da França

O goleiro do Paris Saint-Germain, o italiano Gianluigi Donnarumma, que sofreu uma "pancada no joelho" contra o Lens no último domingo, vai desfalcar sua equipe no jogo da Copa da França contra o Orleans, no sábado, assim como o uruguaio Manuel Ugarte, anunciou o clube nesta sexta-feira (19).

"Com um leve desconforto na coxa contra o Lens", o meio-campista uruguaio não jogará por precaução contra o Orleans, da terceira divisão francesa, informou o PSG em um comunicado médico.

O costarriquenho Keylor Navas será, a princípio, o encarregado de defender o gol parisiense, assim como fez contra o modesto Revel, na goleada de 9 a 0 no dia 7 de janeiro na rodada anterior da Copa da Franca, os 32-avos de final.