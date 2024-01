Djokovic vence Etcheverry e vai à 4ª rodada do Aberto da Austrália

Na segunda, ele salvou quatro bolas para ficar em desvantagem de 2 a 1 diante do australiano Alexei Popyrin (43º).

Nas duas fases anteriores o número 1 do mundo havia cedido em set. Na primeira precisou de quatro horas para eliminar o croata Dino Prizmic, de 18 anos e vindo do qualifying.

Novak Djokovic, em busca do inédito 25º título de Grand Slam de sua carreira e o 11º no Aberto da Austrália, melhorou seu desempenho nesta sexta-feira (19) e venceu o argentino Tomás Martín Etcheverry (32º) pela terceira rodada; 6-3, 6-3 e 7-6 (7/2).

"É o meu melhor desempenho no torneio. Estou satisfeito com a forma como joguei, principalmente nos dois primeiros sets", disse o sérvio de 36 anos.

Para conseguir a vaga nas quartas de final, Djokovic terá que vencer o francês Adrian Mannarino (19º), que derrotou o americano Ben Shelton (16º) em uma partida cheia de reviravoltas que durou quatro horas e 46 minutos, com parciais de 7-6 (7-4), 1-6, 6-7 (2-7), 6-3 e 6-4.

A vitória sobre o Etcheverry faz 'Djoko' entrar em um clube muito exclusivo, o dos tenistas que venceram 100 partidas no primeiro 'major' do ano, que até agora contava apenas com Roger Federer (117) e Serena Williams (105).

