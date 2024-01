Dior homenageia Nureyev com desfile ao ritmo do balé 'Romeu e Julieta'

"Na história da Dior também há um vínculo com o balé, e esse era o frio, a fonte" de onde surgiu a inspiração, declarou à AFP o criador britânico na véspera do desfile.

O estilista da linha masculina da Dior, Kim Jones, lembrou em notas escritas para o público que seu tio, Colin Jones, foi bailarino clássico e depois fotojornalista, e que pôde fazer uma rara série de fotos íntimas do astro russo do balé.

Jones desconstrói os ternos de linha inglesa, com as calças cortadas na altura dos joelhos, e fechadas com zíper ao invés de botões. O colarinho é em forma de V.

Destaque para o casaco em tons de cinzas, bordado com fios prateados que demandou mais de 2.000 horas de trabalho do alfaiate especialista Vermont.

Com passos firmes, os modelos desfilaram em silhuetas masculinas tradicionais da Dior, mas com detalhes originais, como uma touca que lembrava Nureyev que dançou e coreografou "La Bayadère".

"Eu estava pensando no consumidor, no que ele sente, em peças que você quer comprar e guardar", explicou o criador, que desfila pela sexta vez para a Dior Homme.

Somente na China, as vendas podem aumentar um pouco além da média, até 6% em relação a 2023, segundo um comunicado recente do Business of Fashion e da McKinsey.

O japonês Mihara Yasuhiro voltou a mostrar seu humor ácido com um desfile ao ritmo de um DJ.

No início do show, surgiram animadoras de torcida com pompons e camisetas com o logo "Paris", em alusão às Olimpíadas que ocorrerão na capital francesa neste ano.

Yasuhiro, que começou em 1997 desenhando sapatos, ignora as convenções e apresenta roupa unissex, com e para homens e mulheres. Os tamanhos são exagerados, as jaquetas bomber verde-cáqui quase se arrastam pelo chão. Nas calças poderiam caber duas pessoas.

Mas depois aparece uma menina com um vestido com corte impecável e ajustado e cauda longa.

Os bolsos são pequenos dinossauros feitos de imitação de couro.

"Há cinco ou seis anos no negócio parece que não querem fazer mais tamanhos exagerados. Mas eu seguirei fazendo, até que me canse", explicou o estilista à AFP.

