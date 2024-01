Desinformação e eleições, uma combinação arriscada em 2024

Os taiwaneses foram os primeiros a irem às urnas, em 15 de janeiro, em uma eleição presidencial vencida por Lai Ching-te, do Partido Progressista Democrático.

O espectro da desinformação nunca pairou tão intensamente sobre o mundo como em 2024, com a inquietante chegada da Inteligência Artificial (IA).

A IA generativa, que permite criar imagens falsas ou imitar vozes com facilidade, e cuja utilização generalizou, pode ofertar perigo.

O panorama é propício para a desinformação, cujo principal objetivo é avivar as divergências em temas polêmicos - inflação, migração ou religião - , especialmente com a polarização política existente e a queda de confiança nos meios de comunicação e nos líderes políticos.

A "capacidade de resistência do modelo democrático aos ataques de atores" externos está em jogo, alertou.

"Um dos desafios mais importantes será comprovar se os avanços, especialmente em IA, serão utilizados em uma escala crítica o suficiente para modificar o curso das votações. Isso é uma incógnita importante", diz o pesquisador associado do Centro Rússia/Eurásia do Instituto Francês de Relações Internacionais (Ifri), Julien Nocetti.

A China e a Rússia são os dois países que mais despertam desconfiança no cenário internacional.

Nos últimos meses, circularam imagens criadas de uma suposta prisão de Donald Trump, um vídeo falso que mostrava o presidente Joe Biden anunciando uma mobilização geral para apoiar o esforço de guerra na Ucrânia e presidentes do mundo tiveram a voz manipulada, como o francês Emmanuel Macron.

As consequências, por vezes, são perigosas para a democracia, como mostraram as acusações recorrentes de Trump sobre supostas fraudes eleitorais, que levaram seus seguidores a invadir o Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

A desinformação mina a legitimidade dos resultados por meio de campanhas de desmoralização dos candidatos, dúvidas sobre o processo eleitoral e o estímulo à abstenção do voto.

Nos Estados Unidos, onde as eleições acontecerão em novembro, o grupo de análise Insikt prevê que "Rússia, China, Irã, ativistas violentos e hackers provavelmente realizarão campanhas de desinformação em vários níveis, dependendo da magnitude e sofisticação, para moldar ou perturbar" as eleições, pontuou um relatório de dezembro.

Segundo Julien Nocetti, a União Europeia pode enfrentar, nas eleições de junho, campanhas que "deslegitimem a coesão e o projeto europeu, assim como o apoio à Ucrânia", como já ocorreu nos últimos meses.

A Meta, empresa matriz do Facebook, Whatsapp e Instagram, e as autoridades francesas pontuaram proximidade de grupos próximos ao Kremlin na operação "Doppelgänger" - que consiste em usurpar a identidade de meios de comunicação para difundir desinformação, especialmente contra a Ucrânia.

Paradoxalmente, alguns regimes repressivos podem aproveitar a luta contra a desinformação para impor medidas que violem os direitos humanos, destacou o Fórum Econômico Mundial em um relatório recente.

Os Estados tentam se preparar para a batalha, mas o tempo político é mais lento do que o das redes sociais e da tecnologia.

Embora o governo indiano tenha anunciado uma lei no âmbito do setor digital, ela não estará pronta para as eleições da primavera.

Na UE, a legislação sobre serviços digitais impõe obrigações às plataformas - como agir "rapidamente" para remover conteúdo denunciado como ilegal ou suspender usuários que infringirem constantemente as proibições.

"São melhorias úteis, mas limitadas", explicou a pesquisadora Federica Marconi em um estudo para o Instituto de Assuntos Internacionais e o Centro Europeu de Política, publicado no final de 2023.

Já o projeto de lei específico sobre a IA na UE, o primeiro desse tipo, não deverá entrar em vigor antes de 2026.

Nos Estados Unidos, Biden assinou, em outubro, um decreto sobre regras e orientações para as empresas de tecnologia, mas não há uma lei federal vinculada.

Convocados à agir, os gigantes do setor insistem em suas próprias iniciativas: a Meta, na obrigatoriedade de mencionar o uso de IA na publicidade, já a Microsoft, em uma ferramenta que permite que os candidatos autentiquem seus conteúdos com uma marca d'água digital.

Cada vez mais, entretanto, essas empresas confiam suas tarefas de moderação à própria IA.

"Uma automatização da luta contra a desinformação não parece ser a melhor opção para entender as estratégias hostis", aponta Nocetti.

