Deputados ligados ao novo presidente da Guatemala assumem direção do Congresso

Deputados vinculados ao novo presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, foram eleitos nesta sexta-feira (19) para integrar a mesa diretora do Congresso, após uma repetição da votação por ordem da mais alta instância judicial do país.

Com 115 votos a favor, 21 contra e 23 ausências, os congressistas da legislatura instalada no domingo elegeram o deputado Nery Ramos, do partido de direita Azul, como presidente da mesa, de acordo com a transmissão no canal de televisão do Congresso.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os demais assentos serão ocupados por deputados de grupos que fizeram aliança com o partido Semilla (Semente), de Arévalo, incluindo legisladores da Unidade Nacional de Esperança que desafiam sua ex-candidata presidencial Sandra Torres, derrotada no segundo turno em agosto.