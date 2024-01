Depósito de petróleo queima na Rússia após ataque da Ucrânia

Um depósito de petróleo queimava nesta sexta-feira (19) na região russa de Briansk, fronteiriça com a Ucrânia, após um bombardeio com um drone reivindicado por Kiev, informou o governador local, Alexander Bogomaz.

Este incêndio ocorreu um dia após a Ucrânia revindicar o bombardeio de outro depósito de petróleo na região de São Petersburgo, no noroeste do país, a cerca de 1.000 km da fronteira com a Ucrânia.

Uma fonte da Inteligência militar ucraniana confirmou à AFP que a imprensa local denunciou a responsabilidade de Kiev no bombardeio desta sexta-feira.