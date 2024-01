Cristiano Ronaldo diz que liga saudita é 'mais competitiva' do que a francesa

O craque português Cristiano Ronaldo, atual jogador do Al Nassr de Riad, elogiou, nesta sexta-feira (19), o campeonato saudita e o colocou em um patamar acima do francês, no qual nunca jogou.

A declaração foi dada durante a cerimônia dos Globe Soccer Awards, em Dubai.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Para ser sincero, acho que o campeonato saudita não é pior que o francês. Acho que é mais competitivo", disse o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro após ser questionado sobre o nível da Liga Profissional Saudita.