Coreia do Norte testa drone subaquático com capacidade nuclear, em resposta a rivais

A Coreia do Norte afirmou nesta sexta-feira, 19, que testou um drone de ataque submarino com capacidade nuclear, em resposta a um exercício naval combinado da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e do Japão nesta semana, enquanto continua a culpar seus rivais por aumentar as tensões na região.

"A postura de combate subaquático baseado em armas nucleares do nosso exército está sendo aperfeiçoada e suas várias ações de resposta marítima e subaquática continuarão a deter as manobras militares hostis das marinhas dos EUA e de seus aliados", disse o Ministério da Defesa da Coreia do Norte, em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O teste do drone, supostamente projetado para destruir embarcações navais e portos, ocorreu dias depois que o líder norte-coreano Kim Jong Un declarou que está descartando a meta de longa data de seu país de uma reunificação pacífica com a Coreia do Sul e que seu país reescreverá sua constituição para definir a Coreia do Sul como seu adversário estrangeiro mais hostil. Fonte: Associated Press