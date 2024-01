Coreia do Norte está se preparando para a guerra?

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, declarou o Sul como seu "principal inimigo", dissolveu as agências de cooperação e reunificação da península e ameaçou iniciar uma guerra, se violarem "nem que seja 0,001 milímetro" de seu território. Mas será que Kim transformará essa retórica agressiva em ação? Analistas ouvidos pela AFP avaliam a situação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após anos de deterioração das relações, Pyongyang declarou Seul, esta semana, como seu principal inimigo, fechou agências que trabalhavam na cooperação e na eventual reunificação coreana e ameaçou invadir o Sul durante uma guerra. É uma mudança importante, porque, "no passado, quando havia risco de conflito armado, havia um canal (de comunicação) de apoio para mantê-lo sob controle. Agora não existe nada disso", disse Hong Min, analista do Instituto Coreano para a Reunificação Nacional, de Seul. Pyongyang se livrou de "todos os mecanismos intercoreanos para evitar que os conflitos fiquem fora de controle", acrescentou. "A classificação do Sul como o 'principal inimigo' do Norte não é apenas retórica: as palavras podem levar à ação", alertou. Kim disse que não tem intenção de iniciar uma guerra, mas também não pretende evitá-la. Declarou que não reconhece mais a fronteira marítima "de facto" entre as duas Coreias, e seu Exército realizou vários dias de manobras com fogo de artilharia real na área.

Isso cria "uma possibilidade crescente de que ambos os lados se envolvam em um conflito militar, o que poderia levar a um conflito mais amplo", acrescentou Hong. Além disso, Pyongyang se aproximou de Moscou e, segundo Washington e Seul, forneceu-lhe mísseis para a guerra na Ucrânia em troca de ajuda para seu programa de satélites. A Coreia do Sul ameaçou adotar uma resposta "muito mais forte" a qualquer provocação, uma postura dura que também acarreta riscos.

"Nunca é inteligente que a Coreia do Sul ou a Coreia do Norte adotem uma estratégia radical em questões intercoreanas", afirmou o jornal Hankyoreh em uma nota editorial. "Quando a Coreia do Norte for mais imprudente, esperamos que o governo concentre seus esforços (...) em lidar com a situação", acrescentou este jornal sul-coreano.