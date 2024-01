Comunicado do Business Wire :Saudi Ministry of Economy and Planning

Entre 28 e 29 de abril de 2024, o Reino da Arábia Saudita receberá em Riad o Encontro Especial de Alto-Nível do Fórum Econômico Mundial (WEF) focado em energia, crescimento e cooperação global. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240119927212/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine The Kingdom of Saudi Arabia will host a World Economic Forum Special Meeting in Riyadh in April 2024. (Photo: AETOSWire)

O novo evento, anunciadopor Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro da Economia e Planejamento, e Børge Brende, Presidente do Fórum Econômico Mundial, às margens da 54a sessão anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, faz parte de um acordo histórico entre a Arábia Saudita e o Fórum. O evento reunirá mais de 700 líderes globais do setor acadêmico, governamental, organizações internacionais, empresas e sociedade civil para promover diálogo entre os países a fim de reativar a cooperação internacional e enfrentar os atuais desafios que afetam a paz e o desenvolvimento. Sua Excelência Faisal F. Alibrahim, Ministro da Economia e Planejamento, pronunciou-se sobre o anúncio: "Riad se converteu em uma capital global e em um palco para diálogos voltados aos temas mais crítico da nossa era. Sediar este encontro especial em Riad é mais uma prova de que o mundo está se voltando para a Arábia Saudita para conectar e unificar líderes, formuladores de políticas e tomadores de decisão com o intuito de desenvolver um futuro humano resiliente". Alibrahim disse ainda: "Esperamos fortalecer as parcerias com líderes globais e, ainda, lhes oferecer a oportunidade de assistir de perto à incrível transformação social e econômica que está ocorrendo no Reino, motivada pela Visão Saudita 2030". Por sua vez, Børge Brende, Presidente do Fórum Econômico Mundial, afirmou: "Com a crescente disparidade entre as economias desenvolvidas e emergentes, é urgente não apenas identificar áreas de interesse comun, mas também promover novas e influentes parcerias". "Como um ator imprescindível na interseção de muitas das economias do mundo, a Arábia Saudita está em uma posição única para colaborar com os mercados desenvolvidos e em desenvolvimento e promover a cooperação entre ambos,ajudando-os a atingir suas metas comerciais, energéticas e financeiras de longo prazo".

O encontro especial do Fórum Econômico Mundial acontecerá em Riad, a capital da maior economia do Oriente Médio e centro líder mundial entre a Ásia, a África e a Europa e um ponto intermediário entre o Sul e o Norte Global. O encontro será um foro para que os líderes globais avaliem os desafios atuais e proponham ideias transformadoras para criar um impacto global positivo. Logo após a presidência da Arábia Saudita do G20 em 2020, e com base na parceria de longa data entre a Arábia Saudita e o Fórum Econômico Mundial, essa recente colaboração ressalta o compromisso do Reino em continuar moldando a agenda futura, promovendo a cooperação internacional e enfrentando os desafios globais. Assista ao comunicado: https://bit.ly/3HrpCRA

