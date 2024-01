Comunicado do Business Wire :LambdaTest

Com sede em San Francisco, a LambdaTest, uma plataforma líder de testes unificados com base em nuvem, anunciou o LambdaTest Velocity Tour 2024. O LambdaTest Velocity Tour é um encontro exclusivo apenas para convidados, concebido para líderes e especialistas em tecnologia do setor. O Velocity Tour oferece uma experiência imersiva para líderes de QE, ao possibilitar oportunidades de networking e informações sobre a expansão de empresas na era da IA. Os participantes irão receber informações valiosas sobre a visão da LambdaTest para o futuro da qualidade de softwares. O evento também irá incluir demonstrações de novas ofertas de produtos e inovações da LambdaTest. Os eventos Velocity Tour fornecem uma plataforma para líderes de pensamento de diversos setores oferecerem suas percepções e opiniões sobre a dinâmica de transformação da tecnologia e da garantia da qualidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A LambdaTest concluiu com sucesso sua primeira edição do Velocity Tour em 2023 com participantes, incluindo líderes de tecnologia de primeiro escalão que estão à frente de equipes de QE e tecnologia em empresas de ponta.

Distribuída por 18 cidades nos EUA, a edição LambdaTest Velocity Tour 2024 irá ocorrer nas principais cidades, incluindo Dallas, Houston, Atlanta, San Francisco, San Diego, Chicago, Seattle, Los Angeles, Nova York e Washington DC. Este evento irá proporcionar uma plataforma para a comunidade de testes se conectar com outros adeptos do setor, participar e discutir o roteiro que daria forma ao futuro dos testes em 2024. Asad Khan, Cofundador e Diretor Executivo da LambdaTest, disse: "O LambdaTest Velocity Tour foi concebido com uma única finalidade: cultivar uma cultura de cooperação no panorama de testes. Em uma era em rápida evolução tecnológica, a cooperação não é apenas vantajosa; é um imperativo. É uma plataforma onde especialistas do setor e líderes de tecnologia em áreas de engenharia da qualidade podem se conectar, preenchendo a lacuna de silos de conhecimento." Para mais informação sobre o LambdaTest's Velocity Tour, acesse https://www.lambdatest.com/velocity-tour/ Sobre a LambdaTest LambdaTest é um ambiente de execução empresarial inteligente e omnicanal que ajuda as empresas a reduzir drasticamente o tempo de lançamento no mercado através do Just in Time Test Orchestration (JITTO), que garante lançamentos de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes empresariais e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países contam com a LambdaTest para suas necessidades de testes. -- Browser & App Testing A nuvem permite que os usuários executem testes manuais e automatizados de aplicativos web e móveis em mais de 3.000 navegadores, dispositivos reais e ambientes de sistema operacional diferentes.

-- HyperExecute ajuda os clientes a executar e orquestrar grades de testes na nuvem para qualquer estrutura e linguagem de programação em velocidades extremamente rápidas, a fim de diminuir o tempo de testes de qualidade, ajudando os desenvolvedores a criar software com mais rapidez. Para mais informação, acesse https://lambdatest.com O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

