Comunicado do Business Wire :FUJIREBIO

Essa iniciativa deverá ser impactante, envolvendo o lançamento em fases de toda a linha de mais de 30 parâmetros em diversos segmentos, incluindo Oncologia, Tireoide, Cardíaco, Fertilidade e Doenças Infecciosas. Os biomarcadores inovadores da Fujirebio para o mal de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas também fazem parte do escopo. A Fujirebio fornecerá o equipamento Mispa i60 & i121 e matérias-primas reagentes, enquanto a Agappe desenvolverá e fabricará reagentes dedicados para o equipamento, cumprindo todas as formalidades regulatórias. Essa colaboração é impulsionada por uma crença mútua de que a alavancagem de seus pontos fortes distintos não apenas estimulará a expansão do mercado de imunoensaio da Índia, mas também terá um impacto significativo na evolução e no aprimoramento das soluções de imunoensaio na Índia.

A Fujirebio Holdings, Inc. e a Agappe Diagnostics Ltd. anunciaram hoje que firmaram um acordo de parceria de Organização de Desenvolvimento e Fabricação por Contrato (CDMO) para o projeto de fabricação de reagentes do sistema CLIA baseado em cartucho para os equipamentos de imunologia Mispa i60 e Mispa i121. Notavelmente, os analisadores e reagentes serão vendidos sob a marca Agappe, tornando a Agappe a primeira empresa local indiana com uma solução completa de quimioluminescência que inclui reagentes fabricados localmente.

"Esta parceria com a Agappe, renomada líder de mercado com anos de sucesso em Química Clínica, Hematologia, Imunoquímica e Pontos de Atendimento na Índia, acelerará nossa estratégia CDMO em um dos países mais importantes e de crescimento mais rápido do mundo", disse Goki Ishikawa, presidente e CEO da Fujirebio Holdings, Inc. "Compartilhamos a visão de que, combinando as forças mutuamente complementares de ambas as empresas, a Agappe junto com a Fujirebio pode fornecer soluções de Quimioluminescência de alta qualidade com competitividade de custos e contribuir para o avanço da saúde na Índia."

"Aproveitando os pontos fortes combinados da Agappe e da Fujirebio, estamos comprometidos com a introdução de soluções de quimioluminescência de alta qualidade, acessíveis e exclusivas para o país. Essa parceria simboliza nossa dedicação à inovação e nosso compromisso de tornar os produtos de diagnóstico avançado mais acessíveis a todos os indianos. Estamos prontos para estabelecer novas referências no setor, enfatizando nosso esforço conjunto para melhorar os padrões de saúde em nosso país, afirmou Thomas John, diretor administrativo da Agappe Diagnostics, Ltd.

Sobre a Fujirebio

A Fujirebio, membro da H.U. Group Holdings Inc., é uma empresa global impulsionada por P&D, constantemente desenvolvendo novas tecnologias de testes de diagnóstico in vitro e biomarcadores únicos com alto valor clínico. Nossa missão de grupo é criar novos valores na saúde e, assim, contribuir para a saúde humana e o futuro da assistência médica.

Nossas equipes globais, localizadas no Japão, na Ásia, na Europa e nos EUA, concentram-se em fornecer produtos com os mais altos padrões de qualidade para nossos clientes e parceiros. Valorizamos as parcerias com outras empresas líderes do setor, compartilhando conhecimentos, capacidades e materiais essenciais para fornecer, desenvolver ou fabricar soluções de diagnóstico em uma ampla variedade de plataformas.

Para obter mais informações sobre a Fujirebio, acesse www.fujirebio.com.