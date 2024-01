Brasil, Japão e Canadá disputarão a SheBelieves Cup de futebol feminino com EUA, país-sede

Os Estados Unidos vão enfrentar o Japão enquanto a seleção brasileira terá pela frente o Canadá, no Mercedes-Benz Stadium, nas semifinais que serão realizadas em Atlanta, no dia 6 de abril.

O torneio, que chega a sua nona edição, servirá de preparação para o torneio olímpico de futebol feminino de Paris-2024, que terá início no dia 25 de julho.

"É uma competição já tradicional no calendário da Seleção Brasileira. Para mim será muito importante podermos ter dois jogos contra equipes de altíssimo nível antes dos Jogos Olímpicos. Servirá como uma das últimas avaliações das nossas atletas para a formação do grupo que estará nas Olimpíadas e, também, para observarmos de perto adversários que certamente estarão no mata-mata olímpico", disse o técnico do Brasil, Arthur Elias.

A técnica interina dos Estados Unidos, Twila Kilgore, também elogiou a competição. "Este é um torneio que tem três seleções que já estão garantidas nas Olimpíadas e o Japão tem grandes chances de se classificar. Então, vindo da Copa Ouro, esses são exatamente o tipo de jogos que precisamos para avaliar as jogadoras e continuar pressionando nossa equipe enquanto nos preparamos para a França", disse ela.

No ano passado, as mesmas quatro seleções competiram, e os Estados Unidos venceram o Brasil por 2 a 1 na final.

