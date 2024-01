Biden apoia Estado palestino em primeiro telefonema com Netanyahu em um mês

"Israel deve ter o controle da segurança de todo o território situado a oeste do [rio] Jordão. É uma condição necessária, que está em contradição com a ideia de soberania [palestina]", disse o primeiro-ministro israelense.

O diálogo ocorreu um dia depois que Netanyahu rechaçou a exigência recorrente de Biden sobre a coexistência futura do Estado de Israel com um palestino.

Os dois têm tido uma relação notoriamente complicada desde que, no ano passado, o presidente democrata dos Estados Unidos pressionou o governante de direita israelense sobre as controversas reformas judiciais propostas por seu gabinete.

"Evidentemente, vemos as coisas de forma diferente", respondeu o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby.

No entanto, desde então, surgiram novas tensões na medida em que aumenta o número de vítimas palestinas da ofensiva israelense em Gaza.

Biden alertou que Israel poderia perder seu apoio devido aos "bombardeios indiscriminados" que está realizando em Gaza e que custaram a vida de 24.762 palestinos, 70% deles mulheres, crianças e adolescentes, segundo o Ministério da Saúde da Faixa.

Nesta sexta-feira, a Casa Branca disse estar "muita preocupada" com as informações que relatavam a morte de um jovem palestino de 17 anos com nacionalidade americana nas mãos de soldados israelenses.