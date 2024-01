Biden anuncia redução nos custos de veículos elétricos e reforço na rede de carregadores

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta sexta-feira, 19, novas medidas para cortar custos de veículos elétricos vendidos no país. Além disso, a intenção é continuar a construir uma rede de carregamento local "conveniente" e "confiável" para esses carros.

Em comunicado da Casa Branca, a administração detalha medidas para reduzir custo de veículos elétricos e recorda que, desde a posse de Biden, as vendas deles mais que quadruplicaram, com mais de 4,5 milhões hoje rodando no país. O número de pontos de carregamento disponíveis ao público cresceu mais de 70%, com 170 mil disponíveis pelo país. A meta oficial é atingir 500 mil carregadores até 2026.

O Departamento do Tesouro e o de Energia publicaram definições para confirmar um crédito tributário nas aquisições de veículos elétricos, disponíveis para aproximadamente dois terços dos americanos, diz o comunicado. Isso reduzirá em até 30% o custo dos carregadores para indivíduos e empresas em comunidades de baixa renda e áreas não urbanas, detalha a nota.