Benzema volta ao Al-Ittihad com 17 dias de atraso e irrita dirigentes

O atacante francês Karim Benzema, depois de vários dias de tensão com o seu clube Al-Ittihad, voltou na quinta-feira a Jidá, na Arábia Saudita, com 17 dias de atraso, provocando irritação nos dirigentes, disseram à AFP fontes próximas do clube.

Benzema havia saído de férias há mais de três semanas, depois de ter desativado a sua conta no Instagram, com 76 milhões de seguidores. O vencedor da Bola de Ouro de 2022 estava nas Ilhas Maurício havia vários dias, pelo menos até a última segunda-feira, segundo outra fonte próxima.

"Benzema chegou na tarde de quinta-feira com 17 dias de atraso. Deveria ter voltado no dia 2 de janeiro", disse esta fonte à AFP, e o clube está "muito furioso com o que aconteceu", depois de não ter conseguido contactá-lo "durante dez dias".